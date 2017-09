Regering VS wil fors minder vluchtelingen

De regering-Trump is van plan in 2018 maximaal 45.000 vluchtelingen op te nemen, het minste aantal sinds 1980. Dat blijkt uit een rapport dat vandaag naar het Amerikaans Congres is gestuurd. De aantallen die het land in mogen zijn al gespecificeerd per continent.

Uit Afrika zijn 19.000 mensen welkom die hun huis hebben verlaten wegens oorlogsgeweld, honger en andere misère. Uit het Midden-Oosten en Zuid-Azië mogen in totaal 17.500 vluchtelingen naar de VS. Voor probleemgebieden in Oost-Azië (5000), Europa en Centraal-Azië (2000) en Latijns-Amerika en het Caribische gebied (1500) zijn er de minste plekken beschikbaar.

Nadat hij in januari zijn intrek had genomen in het Witte Huis ondertekende Donald Trump al een decreet om het aantal vluchtelingen in 2017 te beperken tot hooguit 50.000. Meer zou volgens hem 'schadelijk zijn voor de Amerikaanse belangen'.

De nu gestelde grens is een halvering van het aantal dat Trumps voorganger Barack Obama in zijn laatste jaar als president toeliet en veel minder dan de advocaten van ontheemden noodzakelijk vinden om humanitaire crises in de wereld het hoofd te bieden. Volgens hen moet de VS er zeker 75.000 onderdak verlenen.