Rel in Spaanse racerij: pitspoezen gezocht met borstomvang van een meter

,,Voor een auto-en motorevenement zijn we op zoek naar twee dames die vanaf vrijdag 5 april tot en met zondag 7 april beschikbaar zijn”, begint het zoekertje onschuldig. ,,Er is een vergoeding begroot van 200 euro netto, plus eventuele extra kosten. Er is wel één vereiste: je moet een borstomtrek hebben tussen de 95 en 100 centimeter.”



Dat laatste stuitte onmiddellijk op protest. Organisator Los Arcos Motorsport voelde de noodzaak direct te reageren en de handen in onschuld te wassen. Niet zij, maar bedrijf Garbo Event dat de advertentie opstelde, krijgt de schuld. ,,Wij hebben niets met deze oproep te maken”, klinkt het. ,,Gelijkheid staat bij ons hoog in het vaandel en we keuren seksistische advertenties af.”



Maar niet iedereen is het met die stelling eens. Sommige meisjes spreken van broodroof en gaan in de aanval. ,,Als deze puriteinse trend zich doorzet, mogen we straks zelfs niet eens meer fotomodel zijn”, klinkt het via social media. ,,Dit is een klus met één vereiste. Dan is het toch je eigen keuze om er op in te gaan? Take it, or leave it. Hoe kan dit nu discriminatie zijn?”