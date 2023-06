Relatie China en VS een graadje warmer na bezoek minister Blinken

Toch verliep het eerste gesprek met Qin goed. Zeven uur lang spraken ze elkaar. En na afloop kwamen positieve geluiden uit beide kampen. Er was ‘constructief’ gesproken, ook over de gevoelige onderwerpen.



En er zijn nog al wat pijnpunten in de relatie. Bijvoorbeeld mensenrechten in Hongkong en de Oeigoerse regio Xinjiang, de moeizame handelsbetrekkingen en de kwestie Taiwan. Daarnaast is er sinds vorig jaar onenigheid over Oekraïne: Amerika hoopt dat China zijn invloed op Rusland gebruikt om Poetin tot stoppen te manen. Tot zover weigert China dit te doen.



Ook op dag twee van Blinkens bezoek bleef veel onduidelijk tot het laatste moment. De grote vraag: Zal hij Xi Jinping te spreken krijgen? Uiteindelijk ontmoette Blinken zowel Xi als de Chinese topdiplomaat Wang Yi. Volgens deskundigen is dit een positief signaal. d’Hooghe denkt dat beide partijen ‘redelijk tevreden’ kunnen zijn. ,,Ze hebben afgesproken verder te gaan praten. Ze willen de relatie stabiliseren. Daarnaast willen ze gaan werken aan meer uitwisselingen tussen Chinezen en Amerikanen, en meer vluchten tussen beide landen.”