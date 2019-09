Rellen en geloofsruzies in IS-kampen in Syrië

De situaties in de detentiekampen voor IS-vrouwen en hun kinderen in Syrië wordt steeds explosiever. Dit weekend braken er ongeregeldheden uit tussen Russische en Turkmeense jihadistes. Ook werd er een lijk gevonden in een afvalput. De Koerdische bewakers moesten met grof geschut de orde herstellen, daarbij viel ook een dode.

In het Al-Hol kamp in Noordoost-Syrië wonen 71.000 vluchtelingen, in een afgesloten deel van het kamp verblijven zeker 10.000 buitenlandse IS-vrouwen met kinderen. Onder hen ook enkele tientallen Nederlanders. Sommigen wonen er al bijna twee jaar, anderen zijn er pas heen gebracht toen het laatste stukje kalifaat dit voorjaar heroverd werd. De situatie in de overvolle kampen verslechterd al maandenlang.

Dat komt onder meer omdat een deel van de vrouwen de IS-ideologie nog lang niet heeft afgezworen. Internationale experts waarschuwen ervoor dat juist in deze detentiekampen IS voortleeft en een wederopstanding kan beleven.

Sharia-lessen

De spanningen tussen verschillende groepen vrouwen wordt steeds groter. Dit weekend kwam die onder meer naar buiten toen een groep Russische jihadisten enkele Turkmeense vrouwen aanvielen. De Russinnen, zo melden lokale media, zouden in het geheim sharia-lessen (lessen over het islamitisch recht) houden in de kampen. Toen twee Turkmeense vrouwen daar niet bij wilden zijn, werden ze aangevallen en mishandeld. Ze liepen daarbij onder meer botbreuken op.

Ook werd er dit weekend in het ‘internationale deel’ van het kamp een lijk van een vrouw gevonden in een afvalput. Het is onduidelijk hoe lang het lichaam daar al lag, maar de beveiliging van het kamp vermoedt dat IS-vrouwen achter haar dood zitten. Bronnen van deze site stellen dat de gevonden vrouw onthoofd was, maar dat kan niet bevestigd worden.

Zwaar geschut

Militairen van de Koerdische SDF, die de baas is in het gebied, hebben vandaag de orde in het kamp proberen te herstellen. Meerdere bronnen stellen dat ze met zwaar geschut het kamp hebben omsingeld en ook geschoten hebben. Vrouwen die niet bij de rellen betrokken waren ‘moesten duiken voor kogels'. Bij de nieuwe rellen zouden een dode en zeven gewonden zijn gevallen. Ook werden 50 vrouwen gearresteerd. Volgens Koerdische media zouden ook de IS-vrouwen over een wapen hebben beschikt.

Woordvoerder Mustafa Bali van de SDF stelt dat ‘de situatie in Al Hol snel verslechterd doordat IS-militanten zich proberen te regroeperen’. ,,Ze gebruiken de vrouwen daarvoor. Deze situatie kan heel gevaarlijk worden, daarom moeten internationale regeringen hun verantwoordelijkheid nemen.’’ De Koerden roepen al twee jaar dat onder meer Nederland vrouwen en kinderen met de Nederlandse nationaliteit uit de kampen weg moeten halen. In Noordoost Syrië zitten zo'n 55 volwassen Nederlandse jihadisten vast in kampen of gevangenissen. Ook zitten er zo'n 85 kinderen met minstens één Nederlandse ouder.