Rellen in Brussel na dood 19-jarige bij aanrijding met politiewagen: 43 aanhoudingen

De rellen vonden plaats rond metrostation Clemenceau in de wijk Kuregem, dichtbij het Zuidstation. Tientallen jongeren zetten de buurt op stelten. Eén relschopper zou een dienstwapen van een agent te pakken hebben gekregen. De politie was in gevechtsuitrusting aanwezig om de relschoppers tot bedaren te brengen. Op verschillende filmpjes op sociale media is te zien hoe ze met projectielen naar de politie gooien, meldde Het Laatste Nieuws .

Volgens de politie in de Belgische hoofdstad is de toestand inmiddels onder controle, maar blijft ze vanavond en vannacht waakzaam.

Vlucht

Onder de hashtag #JusticePourAdil was opgeroepen om te protesteren tegen de dood van de 19-jarige Adil. Hij werd gisteravond aangereden door een politievoertuig. Dat gebeurde toen hij op zijn scooter probeerde te ontkomen aan een politiecontrole en frontaal op een patrouillewagen botste die ter versterking was opgeroepen.

Het slachtoffer woonde in Anderlecht. Na het incident was het vrijdagavond al onrustig in de gemeente. In de wijk Peterbos brandde de trekker van een vrachtwagen uit. De Brusselse brandweer meldt daarnaast nog enkele andere kleine vuurhaarden in de gemeente, al is het niet zeker dat die allemaal iets met het ongeval te maken hebben.