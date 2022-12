Rellen in Frankrijk en België na afloop WK-wedstrijd, 14-jarige jongen overleden

In Franse en Belgische steden zijn woensdagavond rellen uitgebroken na de 2-0 overwinning van Frankrijk op Marokko op het WK in Qatar. In Brussel zochten relschoppers direct na afloop van de wedstrijd de confrontatie met de politie. In Frankrijk barstte aanvankelijk het feest los, maar in een aantal steden sloeg de sfeer om. De oproerpolitie moest onder meer in Parijs, Lyon en Cannes optreden. In Montpellier kwam een 14-jarige jongen om het leven.

In die Zuid-Franse stad beschoten aanhangers van beide teams elkaar met vuurwerk. De 14-jarige jongen werd aangereden door een automobilist die aan relschoppers probeerde te ontkomen. Op videobeelden op sociale media is te zien hoe een witte, stilstaande auto wordt omsingeld. Iemand probeert de Franse driekleur die deels uit de auto hangt, eruit te trekken. Dan keert chauffeur in paniek om, rijdt met hoge snelheid minstens een persoon aan en slaat op de vlucht.

De jongen kreeg medische hulp in het ziekenhuis, maar overleed aan zijn verwondingen, aldus de autoriteiten. Het voertuig werd vlakbij de plaats van het ongeval gevonden en is in beslag genomen. De automobilist is voor zover bekend nog voortvluchtig.

Vuurwerk

Net als in Nederlandse steden, liep het in Frankrijk en België hier en daar uit de hand. Zo stroomde de Champs-Élysées in de Franse hoofdstad na de wedstrijd vol met feestende mensen en toeterende auto’s. Toen zwaar vuurwerk in de menigte werd afgestoken en ook agenten met vuurwerk werden bestookt, greep de oproerpolitie in. In heel Parijs zijn 115 mensen aangehouden, meldt televisiezender BFMTV. In Lyon raakten relschoppers eveneens slaags met de politie. Ook vielen ze mensen aan die met Marokkaanse vlaggen liepen. In heel Frankrijk waren meer dan 10.000 agenten op de been om de orde te handhaven.

In Brussel werden zo’n honderd aanhoudingen verricht. Relschoppers schoten vuurwerk af op agenten en op vrijwilligers uit de Marokkaanse gemeenschap die hen tot bedaren probeerden te brengen. De politie zette een waterkanon en traangas in. Ook in Antwerpen werd het waterkanon ingezet, toen relschoppers de confrontatie zochten met de politie. In Anderlecht was het eveneens onrustig.

Volledig scherm Supporters vieren de overwinning van Frankrijk bij de Arc de Triophe © AP