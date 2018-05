Rellen in Venezolaanse gevangenis: 11 doden

Bij rellen in een gevangenis in het westen van Venezuela zijn donderdag negen gevangenen en twee bewakers omgekomen. Dat deelde minister van het Gevangeniswezen Iris Varela mee. Het is de tweede gevangenisrel in Venezuela in een week tijd.

De rel in de Fenix-gevangenis in Irribarren is ondertussen onder controle. Het kantoor van de openbare aanklager onderzoekt het incident, aldus Varela.

Woensdag raakten ook verschillende gedetineerden met elkaar slaags in het El Helicoide-gevangeniscomplex in de Venezolaanse hoofdstad Caracas. In de instelling zitten zo'n driehonderd prominente tegenstanders van de socialistische regering van president Nicolás Maduro opgesloten. De rellen zouden ontstaan zijn nadat een politieke gevangene werd afgeranseld door een andere gevangene.

In El Helicoide wordt onder andere Joshua Holt vastgehouden, een Amerikaan en mormoonse missionaris. In juni 2016 reisde hij naar Caracas om er te trouwen met zijn Venezolaanse vriendin. Terwijl ze wachtten op hun Amerikaanse visa, werden Holt en zijn vrouw aangehouden in de woning van haar familie en beschuldigd van het verstoppen van wapens.

Volledig scherm Familieleden van gevangenen bij El Helicoide in Caracas, waar meer dan driehonderd politieke gevangenen opgesloten zitten. © EPA

Holt publiceerde filmpjes op Facebook waarin hij zegt te vrezen voor zijn leven. ,,Ze zijn buiten, ze proberen in te breken. Ze zeggen dat ze me gaan vermoorden", aldus de 26-jarige man woensdag in het filmpje waarin geschreeuw klinkt op de achtergrond. Hij roept zijn landgenoten op om hem te helpen. ,,Ik ben een politiek gevangene en ze willen me niet vrijlaten. Ze zullen me geen eerlijk proces geven. De SEBIN (Venezolaanse inlichtingendienst, red.) heeft me gezegd dat ze me zullen vasthouden zolang mijn overheid deze overheid blijft aanvallen", schrijft hij verder nog op Facebook.