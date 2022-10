‘Remote control killers’: geheime groep Russische programmeurs stuurt raketten af op speeltuinen en flatgebouwen in Oekraïne

Onderzoekscollectief Bellingcat heeft de identiteit achterhaald van tientallen leden van een geheime groep Russische programmeurs die raketten afvuren op Oekraïne. Het gaat om jonge IT’ers en zelfs game-ontwikkelaars. Zij zijn de ‘remote control killers’ die van op een afstand vaak toeslaan op elektriciteitscentrales. Maar ook op burgerdoelwitten zoals speeltuinen en flatgebouwen of winkelcentra, wat een oorlogsmisdaad is.

Bellingcat publiceerde deze week de resultaten van een maandenlang onderzoek in samenwerking met het Duitse blad ‘Der Spiegel’ en de Russische site ‘The Insider’. De zogenaamde ‘remote control killers’ zouden vanop twee locaties in Rusland, in Moskou en in Sint-Petersburg, via de computer raketten geprogrammeerd hebben.

De onderzoekers bekeken gelekte werk- en telefoongegevens van duizenden afgestudeerde Russische militaire ingenieurs. Ze maakten gebruik van data die ze kochten op de Russische online zwarte markt. Ze ontdekten dat sommige van die ingenieurs werkten voor de geheime afdeling. Opvallend was dat veel van hen geregistreerd stonden op hetzelfde adres: dat van de algemene staf van het leger in Moskou.

De meeste leden van de groep zijn jonge mannen en vrouwen met een achtergrond in de IT- of de computergamesector. Twee van hen vormen een gehuwd koppel. Sommigen onder hen hebben ervaring in Syrië, van toen Rusland daar gerichte raketaanvallen uitvoerde. Hun functie is: raketten en hun doelwitten programmeren wanneer ze daartoe orders krijgen van hun oversten.

Telefonisch overleg

Bellingcat ontdekte via een analyse van telefoongesprekken van de groepsleden dat voorafgaand aan Russische raketaanvallen in Oekraïne er druk over een weer gebeld werd met kolonel Igor Bagnjoek, hoofd van de afdeling. Zo was de eenheid betrokken bij de raketbeschieting in juli op een winkelcentrum in Vinnytsja, waarbij 27 burgers werden gedood.

“Niets mee te maken”

Bellingcat slaagde erin namen te plakken op de groepsleden en contacteerde hen. Sommigen verbroken meteen de verbinding.Twee van hen bevestigden tegen de verwachting in waar ze mee bezig waren. Eén groepslid bezorgde de journalisten zelfs informatie over zijn overste en een groepsfoto van zijn team. Anderen ontkenden dat ze er iets mee te maken hadden, ook al stonden zij op de foto afgebeeld in militair uniform.

“Toen ik een van belde, reageerde hij bitsig dat ik professionele vragen moest stellen”, schrijft Christo Grozev van Bellingcat op Twitter. “Toen ik hem vroeg waarom ze zoveel mensen doden, zei hij: Je weet goed genoeg dat ik daar niet op kan antwoorden.”

Blamage voor Russische legerleiding

Dat de identiteit van de groepsleden is achterhaald, is een blamage voor de Russische legerleiding. Eerder wist Bellingcat ook al de identiteit te achterhalen van leden van de Russische geheime diensten die achter de mislukte vergiftigingspogingen op dubbelspion Sergej Skripal en Navalny zaten.

