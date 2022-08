Republikein Liz Cheney verliest voorverkiezing Wyoming

Nadat ze hem in eerste instantie steunde, is Cheney is de afgelopen jaren zeer kritisch geweest Trump. Zo stemde ze voor het goedkeuren van de kiesmannen die Joe Biden bij de verkiezingen van 2020 had gewonnen, stemde ze voor de afzetting van Trump en heeft ze zich negatief uitgelaten over Trumps rol in de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Ze zit ook als een van twee Republikeinen in de parlementaire commissie die de bestorming onderzoekt. Dit wordt haar binnen de Republikeinse partij, die overwegend pro-Trump is, niet in dank afgenomen. Cheney wordt gezien als een verrader.