‘Republikeins bloedbad’ op 3 november? Dit is de stand van zaken

Mo­net-parodie Banksy geveild voor 8,5 miljoen euro

21 oktober Een parodie van de Britse kunstenaar Banksy op een waterlelieschilderij van Claude Monet is vandaag van eigenaar gewisseld voor 7,6 miljoen pond (8,5 miljoen euro). Veilinghuis Sotheby's had de opbrengst ingeschat op 3 tot 5 miljoen pond. Het is het op één na hoogste bedrag dat voor een werk van de mysterieuze straatkunstenaar uit Bristol is neergeteld.