Republikeinse gouverneurskandidaat gearresteerd door FBI wegens aanval Capitool

De FBI heeft Ryan Kelley, een Republikeinse kandidaat voor het gouverneurschap van Michigan, gearresteerd vanwege zijn rol in de aanval van 6 januari 2021 op het Capitool in Washington. Kelley is een van de vijf Republikeinen in de staat die strijden om het in november tegen de Democratische gouverneur Gretchen Whitmer op te nemen.

Volgens een verklaring van een FBI-agent werd Kelley op video vastgelegd in een menigte mensen die ‘wetshandhavers aanvielen en opzij duwden’ in het Capitool. Andere afbeeldingen tonen dat Kelley op een ‘architectonisch element’ in de buurt van de trap naar het gebouw klom. Vervolgens is te zien hoe hij met zijn hand zwaait om de menigte aan te moedigen naar boven te gaan.

Vernieling

Kelley wordt beschuldigd van het willens en wetens betreden van verboden terrein, wanordelijk gedrag, het willens en wetens beschadigen van ‘Amerikaans eigendom’. Hij is een van de meer dan 840 mensen die tot nu toe zijn aangeklaagd in verband met de aanval op het Capitool.

In november 2020 was Kelley ook een prominente spreker bij een ‘Stop the Steal’-rally waarin hij de menigte vertelde: ,,We gaan staan ​​en vechten voor Amerika, voor Donald Trump. We gaan de Democraten deze verkiezingen niet laten stelen.”

De arrestatie van Kelley komt op dezelfde dag dat een door de Democraten geleide commissie van het Huis van Afgevaardigden de eerste hoorzittingen houdt over de bestorming van het Capitool. Vragen die centraal staan tijdens de hoorzittingen is waarom toenmalig Trump de aanval urenlang weigerde te veroordelen - en of dit bewijst dat hij heeft verzaakt en heeft geprobeerd het vaststellen van de verkiezingsuitslag door het Congres te voorkomen.

Televisiekijkend Amerika smult: de langverwachte hoorzittingen zijn live te zien.