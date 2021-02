Republikeinse partij scheurt door nasleep van Trumps nederlaag en zijn radicale gedrag

update Senaat spreekt Trump weer vrij in afzettings­pro­ce­du­re

14 februari De Amerikaanse Senaat zet de impeachment van voormalig president Donald Trump niet door. De benodigde tweederde meerderheid werd niet bereikt. In een beladen stemming in het Capitool stemden 57 van de 100 senatoren voor ‘impeachment’ van de oud-president. Dat is niet genoeg om hem te veroordelen.