Republikeinse senator: Trump kan tot Derde Wereldoorlog leiden

De Republikeinse senator sprak zondagnacht met The New York Times na een dag waarin hij op Twitter al een flinke woordenstrijd met Trump had gehad. Trump twitterde dat Corker, die zich niet herkiesbaar stelt, 'een obstakel voor de agenda van het Witte Huis is' en 'het lef niet heeft om de verkiezingsstrijd aan te gaan'.



De senator uit de staat Tennessee reageerde in een tweet meteen fel: 'Het is jammer dat het Witte Huis is verworden tot een crèche voor volwassenen, waar de crècheleider vanochtend blijkbaar niet op zijn werk is verschenen.' Corker is voorzitter van de senaatscommissie voor Buitenlandse Zaken. Trump beschuldigde Corker er ook van verantwoordelijk te zijn voor de 'verschrikkelijke nucleaire deal met Iran'.