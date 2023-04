Revolutie in Antwerpse binnenstad: bezoekers mogen niet meer op straat parkeren vanaf 1 augustus

Het parkeerreglement van het historisch centrum in Antwerpen wijzigt drastisch. Vanaf 1 augustus zullen bezoekers en toeristen er niet meer op straat mogen parkeren. Enkel bewoners, hulpverleners, autodelers en andere vergunninghouders zoals bepaalde ondernemers, zullen hun auto nog op straat kwijt kunnen. Nieuw in de aangepaste bouwcode is ook dat eigenaars van grote eengezinswoningen die daar zelf wonen kamers aan studenten mogen verhuren.

Het aangepast verkeersreglement maakt deel uit van de nieuwe bouwcode in Antwerpen. Het gaat over het gebied in de historische binnenstad tussen de Schelde, Brouwersvliet, de Leien en de Scheldestraat. Onder andere de Nederlandse toerist zal dus niet meer tot aan de hutjes van de kerstmarkt kunnen rijden komende winter, en zal op zoek moeten gaan naar een ondergrondse parking, of eíndelijk gebruik beginnen te maken van de lege P+R Parkings aan de rand van de stad.

De parkeerpalen verdwijnen uit het straatbeeld, maar dat is een geleidelijke operatie. De eerste maand wordt er nog niet meteen bestraft.

Uitzonderingen

Toch zijn er ook uitzonderingen voor bezoekers die regelmatig parkeren in Antwerpen. Ze kunnen vanaf 1 augustus vooraf betalen via een flexibel abonnement. Met een bezoekerspas kun je dan maximaal drie uur betalend parkeren in de parkeerzone voor bewoners en vergunningenhouders, tussen 9 en 22 uur. Je betaalt 3,80 euro per uur.

De Nationalestraat vormt als winkelstraat een andere uitzondering. Daar geldt tussen 9 en 18 uur een ‘shop & go-regeling. Voor korte boodschappen mag je er maximaal een half uur staan.

Aan het Loodswezen komt er wel een ondergrondse parking voor zo’n 400 auto’s bij.

Studentenkamers

Wie wil bouwen in Antwerpen, zal dat volgens meer heldere regels kunnen. Uitgangspunten zijn dat er op een aantal plekken, zoals in de buurt van het Centraal Station, hoger kan worden gebouwd. Maar bouwheren zullen zich in ruil moeten houden aan meer ontharding en vergroening. Verder gaat de stad ook een minimale woonoppervlakte op met een voldoende groot aanbod van eengezinswoningen.

Opmerkelijk is dat je voortaan ook als inwonende eigenaar van grote eengezinswoningen kamers mag verhuren aan studenten.

De stad bakent 'de binnenstad' af als het gebied dat hier in het rood werd aangeduid.

