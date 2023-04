Revolutie in Antwerpse binnenstad: bezoekers mogen niet meer op straat parkeren vanaf deze zomer

Het aangepast verkeersreglement maakt deel uit van de nieuwe bouwcode in Antwerpen. Het gaat over het gebied in de historische binnenstad tussen de Schelde, Brouwersvliet, de Leien en de Scheldestraat. Onder andere de Nederlandse toerist zal dus niet meer tot aan de hutjes van de kerstmarkt kunnen bollen komende winter, en zal op zoek moeten gaan naar een ondergrondse parking, of eíndelijk gebruik beginnen te maken van de lege P+R Parkings aan de rand van de stad.