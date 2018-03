Rijdende pantoffel vindt eigen 'parkeerplaats'

Niet meer zoeken dus, want ze staan altijd in de gang of in de badkamer. In een promotionele video van het Japanse bedrijf is te zien hoe dat werkt. De sloffen zijn uitgerust met vier minicamera’s en twaalf sonarsensoren – vergelijkbaar met die in auto’s – en ze vinden prima hun weg op een gladde vloer.



Het technologische grapje wordt gedemonstreerd in een ryokan, een traditionele herberg in het skigebied ten zuidwesten van Tokio. De sloffen staan keurig op een rij voor de bezoekers en vinden hun weg naar de juiste voeten. Er zijn ook andere mobiele objecten verwerkt in het gebouw zoals bewegende tafels en zitkussens. Deze maand is de hightech ryokan voor het eerst opengesteld voor echte gasten.