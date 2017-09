‘Rocket man’ vs ‘dotard’: wie wint de twitterstrijd tussen Trump en Kim Jong-un?

Bijbaantje voor Italiaanse tieners: naaktfoto's in ruil voor beltegoed

6:36 Er is ophef in Italië over 'ruilhandel' op chat-apps die populair zijn bij Italiaanse tieners. Volwassen mannen blijken daar aan minderjarige meisjes sexy foto's en video's te vragen. Ze bieden de meisjes beltegoed of online tegoedbonnen van sites waarmee de tieners kunnen shoppen.