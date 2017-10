Rocklegende Tom Petty (66) overleden

Volgens entertainmentsite TMZ werd Petty (66) zondag bewusteloos gevonden in zijn huis in Malibu na een hartaanval en naar het Santa Monica-ziekenhuis in Los Angeles gebracht. Daar zou hij aan de beademing liggen en op het randje van de dood balanceren. De medische behandeling is voor zover bekend nog niet gestaakt.



Petty kreeg in 1978 naamsbekendheid met Tom Petty & the Heartbreakers na de release van het nummer Breakdown. Zijn muzikale stijl wordt regelmatig vergeleken met die van Bob Dylan en Neil Young.



Petty was net klaar met een grote tour die hij afgelopen maandag afsloot in de Hollywood Bowl.