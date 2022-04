Rode Kruis start met nieuwe manier van hulp: cash geld voor 2 miljoen Oekraïense vluchtelingen

Het Rode Kruis gaat op een nieuwe manier hulp verlenen. Vluchtelingen in Oekraïne en de buurlanden krijgen een prepaid betaalkaart waarmee ze zelf eten, luiers of andere noodzakelijke spullen kunnen kopen.

Dat is volgens de internationale hulporganisatie effectiever dan het uitdelen van voedsel en andere hulpgoederen, de traditionele methode. ,,Mensen kunnen zo zelf kiezen wat zij op dat moment nodig hebben”, zegt Derk Segaar, hoofd Internationale Hulp van het Nederlandse Rode Kruis. ,,Vluchtelingen krijgen door deze manier van hulp de regie over hun leven weer terug. Tegelijkertijd stimuleren we ook de lokale economie.”



Het Rode Kruis wil in de eerste drie maanden twee miljoen mensen in Oekraïne en omliggende landen helpen met geld. Dat is een flinke ommezwaai voor de hulporganisatie. Afgelopen jaren heeft het Rode Kruis alleen op kleine schaal cash geld gegeven aan mensen in nood, bijvoorbeeld na natuurrampen.

Supermarkten open

,,In de supermarkten hier is gewoon eten te koop’', verklaart Arnold van der Werff, die voor het Rode Kruis de coördinatie van hulpgoederen verzorgt vanuit Uzhhorod in het zuidwesten van Oekraïne, aan de grens met Slowakije. ,,In de eerste fase van een conflict werkt het goed om hulpgoederen uit te delen, vooral als er bijvoorbeeld geen winkels meer open zijn. Maar naarmate een conflict langer duurt, is het beter als mensen niet afhankelijk zijn van de inhoud van een voedselpakket met voornamelijk lang houdbare producten zoals rijst en pasta. Ze kunnen dan zelf verse groente en fruit kopen, zelf beslissen wat voor luiers ze kopen voor hun kind. Ik sprak hier bijvoorbeeld een moeder die niet uit de voeten kon met het pakket omdat haar kind een allergie heeft. Een betaalkaart geeft vluchtelingen weer regie over hun leven.’’

Volledig scherm Arnold van der Werff, die voor het Rode Kruis de coördinatie van hulpgoederen verzorgt vanuit Uzhhorod in Oekraïne. © privéfoto

Vrachtwagens vol

De hulpverlener ziet ook andere voordelen: ,,Alle hulpgoederen komen per vrachtwagen, van buiten Oekraïne. Daarmee helpen we de lokale economie niet. Als mensen hier zelf boodschappen kunnen doen, blijft het geld in Oekraïne. Bovendien heb je voor betaalkaarten geen vrachtwagens nodig. Die passen in mijn auto.’’

In Oekraïne, Slowakije en Polen heeft het Rode Kruis de eerste betaalkaarten inmiddels uitgedeeld. Het bedrag dat erop staat, is gebaseerd op kosten voor levensonderhoud. ,,Die zijn afhankelijk van de grootte van een gezin, eventuele speciale behoeften en de plek waar mensen zich bevinden’’, aldus de hulporganisatie. ,,Uitgangspunt is dat mensen een betaalkaart krijgen waar voor bepaalde tijd maandelijks een bedrag op uitgekeerd wordt. Omdat de kaart met ze meereist, reist de hulpverlening ook met ze mee.’’

Het Rode Kruis verwacht dat in Oekraïne en de omringende opvanglanden ten minste de komende twee jaar hulp nodig zal zijn in de vorm van medische zorg, opvang, hulpgoederen, financiële ondersteuning, water en sanitatie. Geraamde kosten: 1,2 miljard euro.

Afgelopen maanden heeft het Rode Kruis ruim 1800 ton aan hulpgoederen naar Oekraïne en omliggende landen gebracht, waaronder voedsel, toiletspullen, dekens, slaapmatten en dekzeilen. Ongeveer 160.000 mensen zijn geholpen met medische zorg.

