Roemeense minister stapt op na moord op tiener (15)

Vader gaat werken en vergeet zijn tweeling in snikhete auto

7:54 De Amerikaanse Juan Rodriguez (39) had zijn peuters vorige week vrijdag naar de opvang in New York moeten brengen, maar vergat stomweg dat ze in zijn auto zaten. In plaats daarvan reed hij rechtstreeks naar zijn werk, waar hij zoals gewoonlijk aan een shift van acht uur begon. De tweeling stierf in de broeierig hete wagen.