Roemeense premier neemt ontslag na conflict partijvoorzitter

Minstens 10 gewonden bij ontploffing in gebouw Antwerpen

0:06 Een gebouw aan de Paardenmarkt in Antwerpen is na een ontploffing helemaal ingestort. De politie meldt dat er wellicht sprake is van tien tot twintig gewonden. Laat op de avond zijn zeven mensen die nog onder het puin lagen door de brandweer bevrijd. Het rampenplan is afgekondigd.