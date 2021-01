Roep om afzetten Trump vanwege ‘opruiing’. Dit zijn de scenario's

VIDEO Trump in video: ‘De verkiezin­gen zijn gestolen, maar ga naar huis...’ Twitter waarschuwt voor geweld

6 januari President Trump heeft vrij kort na de oproep van Joe Biden, via een video op Twitter een oproep gedaan aan de demonstranten op straat en in het Congres: ,,Ik voel jullie pijn. De verkiezingen zijn van ons gestolen. Maar jullie moeten nu naar huis gaan. We hebben vrede nodig. We hebben law and order nodig. We willen niet dat er mensen gewond raken.”