Rome kampt met bergen vuilnis, dronken toeristen en invasie aan terrassen

Toerist gooit elektri­sche step van Spaanse Trappen, 25.000 euro schade

Een 28-jarige Amerikaanse toerist heeft voor 25.000 euro schade aangericht aan de Spaanse Trappen in Rome nadat ze in de vroege uurtjes een elektrische step van de achttiende-eeuwse marmeren trappen had gesmeten. Dat meldt de Italiaanse staatsomroep RAI News.

9 juni