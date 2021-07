Rome verandert in vuilstort, sommige stoepen simpelweg onbegaanbaar

Vanaf dinsdag weer strengere inreisre­gels voor Duitsland

23 juli Nederland geldt met ingang van dinsdag 27 juli weer als hoogrisicogebied voor Duitsland. Dit betekent onder andere dat reizigers uit ons land tien dagen in quarantaine moeten na aankomst op hun bestemming bij onze oosterburen. De quarantaineplicht geldt niet voor wie volledig is gevaccineerd of genezen van besmetting met het coronavirus, meldt het Duitse RIVM.