Romney 'ziek' na lezen rapport Mueller over Trump

Frans mysterie misvormde baby's opgelost?

19 april Vervuild water is er mogelijk de oorzaak van dat in drie departementen in Frankrijk baby's worden geboren zonder (delen van) handen of vingers. In de regio Ain (grenzend aan Zwitserland) en de buurregio’s Morbihan (Bretagne) en Loire-Atlantique zijn sinds 2010 meer dan twintig baby’s met dergelijke misvormingen geboren.