Rondreis Spanje eindigt voor Nederlandse senioren in drama na ongeluk, chauffeur moet telefoon inleveren

circa 20 gewondenEen Nederlandse touringcar is vanmiddag in België ingereden op een vrachtwagen. Bij het ongeval, niet ver van Gent, zijn volgens de Belgische politie twintig tot dertig gewonden gevallen. ,,Voor onze reizigers is dit absoluut een vervelende gebeurtenis. We zetten alles op alles om ze allemaal veilig terug naar Nederland te halen”, zegt een woordvoerder van de Nederlandse reisorganisatie Bolderman tegen deze site.

De bus van vervoerder Betuwe Express uit Herveld had 44 vooral oudere Nederlandse toeristen aan boord. De chauffeur van de bus zou zwaargewond zijn geraakt. Volgens directeur Albert Winnemuller van Betuwe Express kwam de chauffeur met zijn rechtervoet bekneld te zitten. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. ,,Maar hij was goed aanspreekbaar”, maakt hij op uit de eerste berichten die hij ontving.

Zowel de buschauffeur als de bestuurder van de vrachtwagen legden een negatieve alcohol- en drugstest af. Justitie in België laat geen onderzoek doen door een verkeersdeskundige. Het rijbewijs van de buschauffeur is wel ingetrokken voor vijftien dagen en zijn mobiele telefoon is in beslag genomen, om te onderzoeken of hij die gebruikte achter het stuur. Bestuurders mogen elektronische apparaten alleen gebruiken als die in een houder bevestigd zijn, maar het onderzoek zal dat moeten uitwijzen.

Rondreis door Zuid-Europa

Het gaat om iemand met heel veel ervaring die al jaren voor reisorganisatie Bolderman rijdt, zegt een woordvoerder. De groep vakantiegangers was vanuit de Noord-Brabantse plaats Zeeland onderweg naar Spanje en Portugal. ,,Daar zouden ze een vijftien dagen durende rondreis met deze touringcar maken, met diverse excursies”, zegt Bolderman.

Van de reisorganisatie zijn meteen twee mensen naar België vertrokken om de reizigers bij te staan en Betuwe-directeur Winnemuller reist zelf samen met een medewerker nu ook af naar de zuiderburen. ,,Wij zijn ook met een bus onderweg.” Hij zegt dat de inzittenden, die volgens hem zijn overgebracht naar een zaal in de buurt, de mogelijkheid wordt geboden om de reis voor te zetten. ,,Als een meerderheid dat wil, kan dat.”

Zonder kleerscheuren

In tentjes langs de weg werden de slachtoffers opgevangen. ,,We zijn deze ochtend vertrokken in Zeeland en hadden net een pauze achter de rug”, vertelt Elly Grootscholte, één van de reizigers. ,,We waren aan het rijden en kregen uitleg over het koffie-apparaat toen de chauffeur plots op de rem trapte. Gelukkig was de bus uitgerust met driepuntsgordels en kwamen we er zonder kleerscheuren vanaf.”

Niet iedereen kwam ongedeerd uit het ongeval. Zo liep een twintigtal reizigers lichte verwondingen op. ,,Ze hebben rugklachten of pijn aan hun pols”, gaat Grootscholte verder. ,,Maar we worden goed opgevangen. We krijgen dekentjes en worden ter plaatse gecontroleerd door verzorgers. Het is jammer dat onze reis zo moest beginnen. Maar het belangrijkste is dat we allemaal in orde zijn.”

Wat de oorzaak van het ongeluk is, weet Betuwe-directeur Winnemuller nog niet maar dat vindt hij ook van latere zorg: de gezondheid en het welzijn van de chauffeur en andere inzittenden hebben nu de eerste prioriteit. ,,We gaan er heen om ze bij te staan en te helpen waar mogelijk.”

Bekneld

Volgens Bolderman kwamen de meeste reizigers er met lichte verwondingen van af. De chauffeur is er erger aan toe. Hij raakte na de aanrijding bekneld, schrijven diverse Belgische media. Anderhalf uur na de aanrijding zou hij nog steeds niet zijn bevrijd. Op de snelweg staan zeker tien ambulances en diverse brandweerwagens klaar om hulp te verlenen.

Het ongeval gebeurde rond het middaguur op de E17 bij Destelbergen, tussen Antwerpen en Gent. De weg is volledig geblokkeerd en er staan lange files. Waardoor de bus op de vrachtauto botste is nog onduidelijk, zegt de politie.

Noodnummer

De Belgische gemeente Destelbergen - waar het ongeluk gebeurde - heeft een noodnummer geopend voor de familieleden van de slachtoffers. ,,In de bus zaten 44 Nederlandse toeristen (geen kinderen) op weg naar Spanje en Portugal. Een 20-tal gewonden (hoofdzakelijk lichtgewond) werd overgebracht naar de vier Gentse ziekenhuizen. De andere passagiers werden overgebracht naar een gemeentelijk onthaalcentrum. Daar worden ze opgevangen. Het Rode Kruis zorgt er voor psychosociale bijstand”, zegt het gemeentebestuur.

Volledig scherm Mensen worden geëvacueerd vanuit het midden van de bus. © Kristof Pieters

Volledig scherm ongeval E17 Destelbergen © Kristof Pieters

Volledig scherm ongeval E17 Destelbergen © Kristof Pieters

Volledig scherm ongeval E17 Destelbergen © Kristof Pieters

Volledig scherm ongeval E17 Destelbergen © Kristof Pieters

Volledig scherm Het ongeval veroorzaakt heel wat file. © Jeroen Desmecht

Volledig scherm Botsing tussen autocar en vrachtwagen op E17 in Destelbergen. © Jeroen Desmecht

