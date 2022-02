Rood reisadvies voor westen Rusland, Hoekstra adviseert Nederlanders te vertrekken

Het is niet de eerste keer dat met kernwapens wordt gedreigd, maar tot inzet komt het zelden

Vladimir Poetin heeft de wereld gewezen op iets wat we al wisten, namelijk dat Rusland een machtig kernarsenaal heeft. De afschrikkingskracht die daarbij hoort, heeft Poetin nu ook ingezet in de crisis rond Oekraïne. Het is niet de eerste keer dat een land met de inzet van kernwapens dreigt, maar tot daadwerkelijke inzet komt het zelden.

