Roof van megaduur klokje Nederlander nekt lid Peruaanse ‘polshorlogebende’

Terrorist Christ­church was eind vorig jaar in Bulgarije, OM onderzoekt waarom

19:36 De Australische terrorist die vanmorgen ruim 40 mensen doodschoot in twee moskeeën in het Nieuw-Zeeland was in november vorig jaar een week in Bulgarije. Dat melden de Bulgaarse autoriteiten. Volgens hen onderzoekt het Openbaar Ministerie de redenen van het bezoek van Brendon Tarrant aan het EU-land.