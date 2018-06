Ruim 180 vermist na ongeluk ferry Tobameer

Douane onder­schept voor 55 miljoen euro aan heroïne in Antwerpse haven

5:51 De douane heeft afgelopen maand een spectaculaire hoeveelheid heroïne onderschept in de Antwerpse haven. In een container met calciumcarbonaat die was bestemd voor een bedrijf in Kontich zat ruim 945 kilo verstopt. Naar aanleiding van de vangst werden twee verdachten aangehouden, meldt de Gazet van Antwerpen.