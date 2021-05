Ruim 200 gewonden bij metrobotsing in hoofdstad van Maleisië

Video/Update Dodental kabelbaan­dra­ma Italië loopt op naar 14: ‘Het was een vreselijk gezicht’

23 mei Bij een ongeval met een kabelbaan bij het Italiaanse meer Lago Maggiore zijn vandaag veertien mensen om het leven gekomen. Een cabine stortte door nog onduidelijke oorzaak naar beneden op het hoogste punt van de baan. Eerder op de dag werden al dertien doden gemeld en twee zwaargewonde kinderen (van 5 en 9 jaar). Een van de kinderen is later aan zijn of haar verwondingen overleden in het ziekenhuis.