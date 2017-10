Ruim 200 steden willen hoofdkantoor Amazon binnenhalen

Amazon maakt de keuze waarschijnlijk volgend jaar bekend. Het bedrijf trekt meer dan 5 miljard dollar (4,25 miljard euro) uit voor de nieuwe basis, naast het oorspronkelijke hoofdkantoor in Seattle. Als het klaar is, moeten er ongeveer 50.000 mensen gaan werken.



Het is niet bekend wat het bedrijf in ruil verlangt aan belastingvoordeeltjes en subsidies. Amazon zoekt een stad met meer dan een miljoen inwoners. Zulke steden hebben de voorzieningen die een groot bedrijf nodig heeft. Amazon wil bijvoorbeeld dat er een vliegveld in de buurt is met dagelijkse lijnvluchten naar Seattle, New York, San Francisco en Washington.