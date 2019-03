Ruim 300 jaar oude wereldbollen van Frits Philips geveild voor 170.000 euro

Op de veiling bij Arenberg Auctions in Brussel legde een onbekend gebleven Belgische verzamelaar vandaag 170.000 euro voor de set neer, iets minder dan gehoopt. De waarde was van tevoren geschat op 175.000 tot 250.000 euro. Het veilinghuis sprak van historische en uitzonderlijke stukken.



De aardglobe bevat dierenriemen en windrichtingen, maar ook plaatsbeschrijvingen in het Italiaans, Nederlands, Engels, Latijn en Spaans. Bovendien bracht Coronelli aantekeningen aan over de wereldreis van de Portugese zeevaarder Magelhaen en de reis van de Nederlandse ontdekkingsreiziger Jacob le Maire van Kaap Hoorn naar Indië.



De hemelglobe geeft de volledige sterrenhemel weer, met alle sterren in goudverf. Daarnaast geeft de globe uitgebreide informatie over de verschillende sterrenbeelden en de Melkweg. Verder bevat de bol aantekeningen over kometen en andere merkwaardigheden die in de lucht waargenomen werden tussen 1531 en 1681.

Beide bollen hebben een doorsnee van 47 centimeter.