Ruim duizend mensen herdenken vermoorde Julie tijdens wake in Merksem

Ter afscheid van Julie werden in stilte bloemen neergelegd en kaarsen gebrand. De moord op de studente brengt bij onze zuiderburen heel wat teweeg en ook buiten Antwerpen reageren mensen aangeslagen. Maandag werd het lichaam van Van Espen gevonden in het water van het Albertkanaal. Haar vermoedelijke moordenaar werd dezelfde dag opgepakt op het station van Leuven.

Kritiek op justitie

Justitie in België kreeg de afgelopen dagen veel kritiek. De organisatoren willen met de bijeenkomst in Merksem ‘een signaal geven’. Ze zijn niet gelukkig met het ‘falend rechtssysteem’, maar willen ook laten zien dat ze ervoor elkaar zijn ‘in slechte tijden en medeleven tonen met de nabestaanden van Julie’. De aanwezigen werden gevraagd om een witte roos, fakkel of kaars mee te brengen.



In Antwerpen vindt komende zondag vanaf 14.00 uur een mars plaats. De belangstelling voor de tocht, tegen geweld en tot steun van slachtoffers van geweld, is groot. ,,Door talrijk aanwezig te zijn, vragen wij beleidsmakers om daadkrachtiger op te treden tegen daders en straffen te verhogen”, klinkt het bij de organisatie op Facebook. In de plaatsen Brugge en Kortrijk vinden dit weekend eveneens acties plaats.