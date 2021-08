Rus (40) ontsnapt met vorkheftruck uit gevangenis in België, staat internationaal gesignaleerd

videoEen gewelddadige overvaller uit Rusland staat internationaal gesignaleerd nadat hij gisterochtend uit de gevangenis van Gent is ontsnapt. De 40-jarige Mouslim Aboubakarov zat sinds 2012 in de cel voor verschillende overvallen en voor een gijzeling met foltering.

De politie is met man en macht op zoek naar de gedetineerde die gisteren om 10.45 uur de gevangenis van Gent wist te ontvluchten. Dat deed hij door via een vorkheftruck over de muur van de gevangenis te klimmen.

Een massale zoekactie rond de penitentiaire instelling, die gelegen is in een dichtbevolkte wijk in de binnenstad, leverde de eerste uren na de ontsnapping niets op.

Later werd ook in de ruime omgeving gezocht naar de voortvluchtige, ‘s avonds verspreidde de federale politie een opsporingsbericht. Daarin wordt de persoonlijkheid of gemoedstoestand van de veroordeelde voortvluchtige niet toegelicht.

Wel is duidelijk dat de man vlot Nederlands spreekt, circa 1,80 meter lang is en op het moment van de ontsnapping een zwart T-shirt, een lichtgrijze broek en zwarte schoenen droeg. Zijn bril was hij bij de ontsnapping mogelijk vergeten.

Europees aanhoudingsbevel

Sinds vandaag staat Aboubakarov internationaal gesignaleerd. Er is een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd. Het is niet duidelijk of de voortvluchtige hulp krijgt, of over wapens of een voertuig beschikt. In het belang van het onderzoek geeft het parket in Belgë geen toelichting over het lopend onderzoek. De politie zet alle middelen in om de ontsnapte gevangene te vinden.

De man zat sinds december 2012 een straf van 12 jaar cel uit, en had dus nog een gevangenisstraf van ruim drie jaar te gaan als hij niet vervroegd vrij zou komen. Wie de voortvluchtige Mouslim Aboubakarov ziet, wordt geadviseerd hem niet te benaderen en direct contact op te nemen met de Belgische federale politie.

Volledig scherm De 40-jarige Rus Mouslim Aboubakarov staat nu Europees geregistreerd. © Michael De Maeyer