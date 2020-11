Rusland, Armenië en Azerbeidzjan sluiten deal over einde conflict Nagorno-Karabach

Verkiezingen VS LIVE | Minister van Justitie VS steunt onderzoek naar vermeende stemfraude

1:27 De Amerikaanse minister van Justitie William Barr heeft federale aanklagers toestemming gegeven om onderzoeken in te stellen naar de door president Donald Trump gesuggereerde stembusfraude door de Democraten. Van die fraude is tot dusver geen enkel bewijs.Volg hieronder alle ontwikkelingen in ons liveblog. Lees hier ons vorige blog over de verkiezingen terug.