Rusland bijt van zich af: ‘Nord Stream-lek in zone onder controle van inlichtingendiensten VS’

vierde lek gevondenDe Zweedse kustwacht heeft eerder deze week een vierde lek in een van de Nord Stream-pijpleidingen gevonden. Een woordvoerder van de kustwacht vertelt dat aan de krant Svenska Dagbladet . Het gaat om een lek in Nord Stream 2, in de buurt van een groter lek in Nord Stream 1. Wanneer het lek ontdekt werd, is niet bekend.

,,Twee van de vier lekken zijn aangetroffen in de zogenoemde economische zone van Zweden”, aldus de woordvoerder. De andere twee werden gevonden in de Deense economische zone. Bij de pijpleidingen zijn maandag explosies gemeten. Volgens Denemarken en Zweden deden de explosies zich buiten hun territoriale wateren voor.

Vermoed wordt dat de lekkages zijn ontstaan door sabotage. De VN-Veiligheidsraad buigt zich hier morgen over. Bronnen vertelden aan CNN dat Russische schepen maandag en dinsdag werden gesignaleerd in de buurt van de plek in de Oostzee waar de leidingen op dat moment begonnen te lekken.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zei donderdag dat de lekken plaatsvonden in een zone die ‘volledig onder controle staat van Amerikaanse inlichtingendiensten‘. Volgens Maria Zakharova, een woordvoerster van het ministerie, gebeurde het ‘in de handels- en economische zones van Denemarken en Zweden. Dat zijn NAVO-centrische landen‘.

Bewijs van de controle die de Amerikaanse inlichtingendiensten zouden hebben over Zweden en Denemarken gaf ze niet. Denemarken is lid van de NAVO. Zweden heeft in mei lidmaatschap van de militaire alliantie aangevraagd.

Onherstelbaar

De Duitse veiligheidsdiensten denken dat de schade aan de gaspijpleidingen onherstelbaar kan worden als de lekken niet snel worden gedicht. De Deense minister van Defensie heeft laten weten dat het één of twee weken gaat duren voordat inspecties uitgevoerd kunnen worden. Nu is dat nog te gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheid gas in het zeewater.

Nord Stream AG rapporteerde dinsdag ‘ongekende schade’ die een dag eerder was aangericht aan het buizennetwerk in de buurt van het Deense eiland Bornholm. Zweedse seismologen registreerden in het gebied twee explosies. Het scheepvaartverkeer werd geadviseerd op ten minste 8 kilometer afstand te blijven van de lekken. Ook vliegtuigen moesten hun route aanpassen.

Helft van aardgas

Kristoffer Böttzauw, de directeur van het Deens energiebureau, vertelde dat inmiddels al meer dan de helft van het aardgas dat in de leidingen zat naar het zeeoppervlak is geborreld en vervlogen. De rest is er naar verwachting komend weekeinde uit. Volgens klimaatactivisten bevatten de Nord Stream 1 en 2 ongeveer 350.000 ton gas. Greenpeace becijferde dat die hoeveelheid te vergelijken is met de uitstoot van bijna 30 miljoen ton CO2, ofwel meer dan twee derde van de jaarlijkse emissie van Denemarken.

Beschuldigingen dat Rusland achter de vermeende sabotage zou zitten zijn ‘stompzinnig en absurd’, heeft Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov gezegd. Het Kremlin vindt dat de Amerikaanse president Joe Biden maar eens antwoord moet geven op de vraag of de Verenigde Staten op 25 en 26 september het dreigement hebben uitgevoerd ten aanzien van Nordstream 2.

Risico’s voor netten op zee

Het kabinet kijkt naar aanleiding van de lekkages ‘welke andere risico’s er zijn voor netten op zee’, zegt energieminister Rob Jetten. Het gaat daarbij om meer dan alleen gasleidingen. ,,Denk ook aan internetkabels”, aldus de bewindsman.

Volgens Jetten is het ministerie van Defensie ‘in the lead’ waar het gaat om het beschermen van vitale infrastructuur in de Noordzee en de Baltische Zee. Daarbij wordt nauw samengewerkt met andere Europese landen.

Duidelijk is dat de lekkages in Nord Stream 1 en 2 ‘eigenlijk alleen kunnen ontstaan door sabotage’, zegt Jetten. Wie daarachter zit wordt nog onderzocht. ,,Maar wij hebben allemaal zo onze vermoedens gezien de oorlog in Oekraïne en de energieoorlog die al een tijd met Rusland gaande is.”

Ook de Navo gaat ervan uit dat de lekkages opzettelijk zijn veroorzaakt. In een bericht op Twitter zegt secretaris-generaal Jens Stoltenberg de ‘sabotage’ te hebben besproken met de Deense minister van Defensie. ,,We hebben de sabotage van de Nord Stream-pijpleidingen besproken met minister Morten Bødskov van onze gewaardeerde bondgenoot Denemarken. We spraken over de bescherming van kritieke infrastructuur in Navo-landen.”

Hoe zit het met de pijpleidingen?

Nord Stream 1 en 2 lopen van Rusland naar Duitsland, maar leverden voor het incident beide geen aardgas. Wel zat er gas in de leidingen.

Het Duitse goedkeuringsproces van Nord Stream 2 werd kort voor de Russische inval in Oekraïne stopgezet. Rusland draaide onlangs Nord Stream 1 voor onbepaalde tijd dicht. Dat zou formeel wegens ongeplande reparatiewerkzaamheden nodig zijn, maar Europese landen gaan ervan uit dat dit een vergelding is voor de Europese steun aan Oekraïne.