Rusland dendert op coronacatastrofe af: ‘Vervallen weer in dezelfde fout als vorig jaar’

Geen godfather meer: kerk in Sicilië stopt met het benoemen van peetouders

21 oktober Het bisdom van het Siciliaanse Catania heeft een verbod van drie jaar afgeroepen op het benoemen van peetooms en -tantes bij de doop. Het benoemen van een peetouder zou namelijk geen religieus motief meer hebben, maar slechts worden gedaan om familiebanden te versterken en welvaart en netwerkmogelijkheden uit te breiden. Het verbod zou een wapen in de strijd tegen de maffia in het zuiden van Italië zijn en ‘een experiment’ om te kijken of de katholieke kerk zonder peetouders kan.