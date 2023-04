Rusland haalt Oekraïense raket neer boven oosten Krim, maar onduidelijk hoe Oekraïne die daar kreeg

Met video/update In rechtbank gearres­teer­de Trump zegt onschuldig te zijn aan 34 aanklach­ten

Donald Trump (76) onderging dinsdagmiddag lokale tijd (dinsdagavond Nederlandse tijd) een historische zitting bij de rechtbank in Manhattan. Bij binnenkomst werd hij meteen gearresteerd in het onderzoek naar het betalen van zwijggeld aan pornoster Stephanie ‘Stormy Daniels’ Clifford. Hij werd zo officieel de eerste voormalige of zittende president in de VS die strafrechtelijk wordt vervolgd. Voor de rechter pleitte Trump onschuldig te zijn.