Rusland hoopt dat ‘meer professionele mensen’ Groot-Brittannië gaan leiden

Al ruim dubbel zoveel plofkraken in Duitse deelstaat, veel toegeschre­ven aan Nederland­se Au­di-ben­de

In de eerste zes maanden van 2022 zijn in Noordrijn-Westfalen (NRW) meer dan dubbel zoveel plofkraken gepleegd als in dezelfde periode vorig jaar. Tegenover de 44 van toen staan nu al 105 overvallen met explosieven op geldautomaten in de aan Nederland grenzende Duitse deelstaat, meldt de recherche.

3 juli