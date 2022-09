‘Rusland houdt leger met koelkasten en vaatwassers op de been’

Rusland houdt zijn strijdkrachten in Oekraïne op de been met oude koelkasten en vaatwassers. De halfgeleiders daaruit hebben ze nodig om hun militaire materieel draaiend te houden.

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zei dat vanmorgen in haar jaarlijkse ‘troonrede’, de State of the Union. Zij illustreerde daarmee hoe hard de ongeziene Europese sanctiepakketten Rusland beginnen te treffen. Dat blijkt volgens haar ook uit de met 75 procent gedaalde autoproductie, de meer dan duizend bedrijven die het land hebben verlaten en de vliegtuigen die Aeroflot aan de grond moet houden bij gebrek aan wisselstukken.

Nieuwe sanctiepakketten kondigde Von der Leyen niet aan, de kans is te groot dat Hongarije die torpedeert of op zijn minst traineert. Wel zijn Europese diplomaten en lidstaten nog volop bezig gaten in al overeengekomen sanctiepakketten te dichten.

Natie van helden opgestaan

Von der Leyen, gekleed in het geel-blauw van de Oekraïense vlag, begon haar speech in het Europese Parlement in Straatsburg door uitgebreid stil te staan bij de nu al meer dan zes maanden durende Russische inval in Oekraïne. Europa heeft snel gereageerd, zo vond ze. Maatregelen tegen de financiële crisis twaalf jaar geleden vergden jaren, tegen de coronapandemie ook twee jaar, na de Russische inval eind februari stond Europa onmiddellijk klaar met geld, wapens en vluchtelingenopvang. ,,Daar mogen we best trots op zijn.”

Maar bovenal prees ze de moed van het Oekraïense volk. ,,Er is een natie van helden opgestaan. Heel Oekraïne wierp zich in de strijd, straat na straat, huis na huis.” Gezeten naast Parlementsvoorzitter Roberta Metsola luisterde de Oekraïense first lady Olena Zelenska, uitgenodigd als eregast, geëmotioneerd toe. Von der Leyen prees ook haar moed.

Ze vertelde hoe Zelenska de ouders van door Russische militairen gedode kinderen bijeenhaalde, en met hen een optocht organiseerde om ter herinnering aan elk gedood kind bellen in bomen te hangen. De Commissievoorzitter, die gisteren al sprak met Zelenska, vertelde ook hoe kinderen in Oekraïne met twee tassen naar school gaan: de gewone schooltas en een ‘urgentietas’ met eten, drinken, pleisters en schoon ondergoed. Ze noemde het een vreselijke realiteit dat ouders ’s morgens hun kind naar school brengen zonder te weten of ze het ’s middags nog terugzien, en beloofde prompt 100 miljoen steun aan het Oekraïense onderwijs. ,,De toekomst van het land ligt in zijn jeugd en in goed onderwijs.”

Komende tijd wordt moeilijk

terugkerend naar Europa zei Von der Leyen dat de komende tijd moeilijk wordt. ,,We zullen zwaar op de proef worden gesteld. Er staat veel op het spel, niet alleen voor Oekraïne, maar ook voor Europa en de hele wereld. Poetin heeft de aanval geopend op onze economie, onze waarden, onze toekomst, het is zijn autocratie tegen onze democratie. Maar ik sta hier in de overtuiging dat hij zal mislukken en Europa het zal halen.”