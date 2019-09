‘Rusland knoeit opnieuw met dopingresultaten, uitsluiting Spelen dreigt’

De Britse krant The Telegraph heeft bronnen binnen het Wereldantidopingagenstschap (WADA), die melden dat het Russische antidopingagentschap (RUSADA) de afgelopen achttien maanden opnieuw informatie heeft gemanipuleerd om systematisch dopinggebruik onder Russische atleten te verdoezelen. WADA vergadert maandag in Tokio over de kwestie.

Het uitvoerend comité zal zich daar tevens buigen over de vraag of RUSADA opnieuw geroyeerd moet worden. In 2018 hief WADA een schorsing op, die het aan de Russen oplegde wegens het systematisch wegmoffelen van dopingresultaten van Russische atleten tijdens de Olympische Winterspelen in Sotsji (2014).

Volgens de Britse krant gaat het nog steeds om dopingmonsters die zijn genomen in de periode waarin de onafhankelijke commissie McLaren onderzoek deed naar het Russische dopinggebruik. De weerslag van dat onderzoek publiceerde McLaren in 2016. Het toonde aan dat de Russische sportploeg zich schuldig had gemaakt aan systematisch en door de Russische staat geïnitieerd dopinggebruik.

Meer bewijs

The Telegraph schrijft op basis van zijn bronnen, dat er de komende twee maanden meer bewijs volgt over een nieuwe misstap van de Russen. Als inderdaad blijkt dat de dopingresultaten zijn vervalst, kan het Internationaal Olympisch Comité (IOC) overgaan tot uitsluiting van Russische atleten in Tokio.

De vermeende beïnvloeding van de dopingresultaten zou dit keer niet door de Russische staat zijn goedgekeurd. Wel is er volgens bronnen van The Telegraph ‘bewijs voor wijdverbreid en voortdurend’ gerommel. ‘’Dit geknoei lijkt heel, heel recentelijk’’, aldus een anonieme WADA-zegspersoon.

WK Atletiek in Doha

De Internationale Associatie van Atletiekfederaties (IAAF) zal komende week kijken naar de status van Russische sporters die deelnamen aan het wereldkampioenschap Atletiek dat vrijdag begint in Doha. Ze mogen daaraan niet deelnemen onder de Russische vlag, een straf die nog stamt uit 2018.

Toen konden slechts Russische atleten die bewezen schoon van doping waren meedoen aan de Olympische Winterspelen van Pyeongchang. De kans lijkt klein dat de IAIF de status van Rusland voor het WK atletiek zal herstellen.

De Russische sportjurist Artjom Patsev zei zondag tegen de Russische radiozender Kommersant FM dat hij evenwel geen uitsluiting verwacht voor de Russische sportploeg in Tokio. ‘’Ik geloof niet dat het Internationale Olympisch Comité de ploeg opnieuw zal straffen voor zonden waarvoor het in het verleden al meerdere keren is gestraft’’, aldus Patsev.

Gat in de muur

Het Russische dopingschandaal in Sotsji kwam aan het licht, doordat voormalige directeur Girgory Rodtsjenkov van het Moskouse antidopinglaboratorium in 2016 aan de New York Times toegaf, dat hij in opdracht van de Russische regering en de geheime dienst FSB de malversaties had geleid.

In plaats van hen te controleren, verstrekte Rodtsjenkov de atleten verboden stimulerende middelen en vernietigde vervolgens meer dan 1.450 urinestalen aan bewijs. De FSB zou de stalen door een gat in de muur naar buiten hebben gesmokkeld en na bewerking weer hebben teruggegeven aan Rodtsjenkovs bureau.