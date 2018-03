Rusland laat Brits ultimatum over vergiftigde spion verstrijken

De spanning tussen het Verenigd Koninkrijk en Rusland loopt daarmee steeds verder op. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwde dinsdag dat het een slecht idee is om ‘een kernmacht te bedreigen’. De landen liggen in de clinch over de zenuwgasaanval op een voormalige dubbelspion en zijn dochter in Salisbury. Het gebruikte middel zou zijn ontwikkeld in de voormalige Sovjet-Unie.

De Britse ambassadeur in Moskou, Laurie Bristow, zei dinsdag nog dat Groot-Brittannië een verklaring verwacht van Rusland over hoe het zenuwgas dat is gebruikt bij de aanval op de voormalige dubbelagent in Groot-Brittannië terecht is gekomen. ,,Ik herhaal de opmerkingen van premier May dat we tegen het einde van vandaag een verslag van de Russische staat verwachten over hoe dit materiaal in Salisbury is gebruikt," zei Bristow. Dat verslag is er dus niet gekomen. Rusland ontkent betrokken te zijn bij de aanval.