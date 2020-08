Rusland: Onvoldoende bewijs voor vergiftiging Navalny

De artsen in het Berlijnse ziekenhuis waar Navalny wordt behandeld zeggen nog niet te weten om welke specifieke stof het gaat, maar hebben aanwijzingen dat Navalny is vergiftigd met een stof uit de groep van cholinesteraseremmers. Dat kan een medicijn betreffen dat de gevolgen van bepaalde vormen van dementie kan afremmen, maar ook in pesticiden en zenuwgassen als sarin, VX en Novitsjok.

Die opmerkingen waren ‘voorbarig’, oordeelt Sjigejev. ,,Op dit moment kunnen we alleen zeggen dat de patiënt een daling had in zijn cholinesterase-activiteit. Daarop is de conclusie over vergiftiging met cholinesteraseremmers gebaseerd. Die conclusie is voorbarig.”