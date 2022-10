Rusland roept VS op om kernwapens weg te halen uit bevriende landen, zoals Nederland

,,In deze tijden van spanningen en verhoogde risico’s hebben nucleaire staten een speciale verantwoordelijkheid om escalatie te voorkomen”, aldus Anatoly Antonov. ,,Dat gezegd hebbende, roep ik Washington nogmaals op om alle nucleaire wapens die in het buitenland staan terug te brengen naar zijn nationale grondgebied.”

In strijd met verdragen

Deze ‘gezamenlijke nucleaire missies’ van de VS en andere Navo-landen, die momenteel plaatsvinden, zijn volgens Rusland in strijd met de basisprincipes van eerder gesloten kernwapenverdragen.



De gezant reageerde op een artikel waarin wordt beweerd dat Amerika, gezien de huidige spanningen, haast zou willen maken met de opslag van verbeterde B61-12 kernbommen, die 28 miljoen dollar per stuk kosten.



,,Al onze tactische kernwapens zijn opgeslagen in gecentraliseerde faciliteiten in Rusland en kunnen geen bedreiging vormen voor de Verenigde Staten”, benadrukte Antonov. ,,De Amerikaanse luchtbommen worden echter ingezet in Europese landen, met korte vluchttijden naar de Russische grens.”