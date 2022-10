Rusland stapelt verliezen op volgens Britse inlichtingenchef: ‘Bijna geen wapens meer en duizelingwekkend aantal slachtoffers’

Hoge inzet

Hij noemt de besluitvorming van de Russische president Vladimir Poetin gebrekkig, nadat die er niet in slaagde om de Oekraïense hoofdstad Kiev meteen in te nemen in de eerste dagen van de oorlog en een overwinning te boeken in het oosten van het land. ,,Het is een strategie met een hoge inzet die leidt tot strategische beoordelingsfouten”, aldus Fleming. ,,De winst die Rusland aanvankelijk maakte, wordt teruggedraaid. De kosten voor Rusland op het vlak van mensen en materieel zijn enorm.”