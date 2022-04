Rusland stopt gaslevering aan Polen vanwege niet betalen in roebels

De Russische president Vladimir Poetin wil dat er door ‘onvriendelijke landen’ in roebels wordt betaald en niet in dollars, om de waarde van de roebel op te drijven. Poetin eist van de kopers van gas dat ze twee rekeningen openen, één in roebels en één in vreemde valuta. Daarbij is Gazprombank verantwoordelijk voor het omzetten van de valuta en het overmaken van de roebelbetaling. De Europese Commissie stelde in een analyse dat Rusland via de centrale bank zo de volledige controle zou krijgen over het tijdstip van transacties en het tijdstip waarop de koper van zijn verplichtingen wordt ontheven. Ook zou Rusland de wisselkoers kunnen manipuleren.