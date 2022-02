Rusland stuurt enkele troepen weg van grens met Oekraïne

Om hoeveel militairen het gaat, is niet direct duidelijk. Het ministerie heeft tegen Interfax gezegd dat de grootschalige oefeningen in het land blijven doorgaan. Een aantal eenheden in zuidelijke en westelijke districten is volgens een woordvoerder al klaar en keert daarom terug.

De-escaleren

,,Rusland legt voortdurend verschillende verklaringen af”, zei de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba. ,,Daarom hebben we de regel: we geloven niet als we het horen, we geloven het als we zien. Als we troepen zien vertrekken, geloven we in de-escalatie.”