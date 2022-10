Rusland valt doelbewust Oekraïens energienet aan om verzet te breken: in week tijd al derde elektriciteitscentrale vernield

In Zjytomyr en Dnipro zijn bij de aanvallen dinsdagmorgen stroomvoorzieningsinstallaties geraakt. De schade in Dnipro zou aanzienlijk zijn. In beide steden worden in verschillende wijken stroompannes gemeld. In Charkiv waren volgens burgemeester Ihor Terechov twee explosies op vijf minuten tijd. Daar was een industrieterrein het doelwit.