Rusland wil dat YouTube oppositievideo’s verwijdert in aanloop naar verkiezingen

Misbruik­aan­klacht tegen hoogste geestelij­ke in VS tot nu toe

29 juli De Amerikaanse ex-kardinaal Theodore McCarrick (91) is aangeklaagd voor aanranding van een tiener in 1974. De voormalige aartsbisschop van Washington is daarmee de hoogste katholieke functionaris in het land die wordt vervolgd voor seksueel misbruik, melden Amerikaanse media.