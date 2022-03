Russen proberen land te verlaten, Finse spoorwegen zetten extra treinen in

De Finse spoorwegen zien zich genoodzaakt om extra treinen in te zetten op het traject tussen Sint-Petersburg en Helsinki. Dit is momenteel een van de laatste manieren om vanuit Rusland Europa binnen te komen. De Finse publieke omroep meldde dat er al duizenden Russen in de Finse hoofdstad gearriveerd zijn. Topi Simola, topman bij de Finse spoorwegen, laat weten dat de treinen richting Helsinki komende dagen vol zitten. Treinen richting Rusland zijn daarentegen bijna leeg.

,,Ik ken mensen die wanhopig zijn om Rusland te verlaten”, vertelt de Russische Elena aan persbureau AFP. Op de eerste dag van de invasie was ze op bezoek bij familie in Moskou. Ze boekte direct haar vliegtickets om zodat ze dezelfde dag nog terug kon naar Finland, waar ze woont. ,,Mensen voelen zich niet meer veilig. Ze weten dat de economische situatie zwaar wordt. Ook vanuit een moreel oogpunt vinden mensen het moeilijk om te blijven.” Elena is niet van plan voorlopig nog terug te keren naar haar thuisland.

Ook de in Oostenrijk woonachtige Svetlana en haar 14-jarige dochter Maria wisten via Helsinki Rusland te verlaten. Eerder was hun vliegtuig al gecanceld. ,,We hebben zoveel geluk gehad. Anders waren we via Turkije gereisd. Maar dat is zoveel duurder.”